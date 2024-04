Antonella Clerici e il cantante che disse che sapeva di sugo - cosa accadde a Sanremo 2010

Antonella Clerici sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani ed in onda nella prima serata di oggi, 23 aprile. Nel penultimo appuntamento, la popolare conduttrice Rai si racconterà tra ...

Farà molto rumore l'intervista di Antonella Clerici a Belve in onda stasera, martedì 23 aprile 2024. Tra le altre cose, la conduttrice del mezzogiorno di Rai1 si è scagliata contro Barbara d'Urso . Il dissidio tra le due affonda le radici nel ...

Belve: Antonella Clerici questa sera parlerà anche di Barbara D'Urso! "Mi ferì molto!" - Rivelazioni infuocate quelle della conduttrice nel salotto di Francesca Fagnani: ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere questa sera a Belve!serial.everyeye

Stasera in TV: film e programmi di oggi martedì 23 Aprile - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.tvdaily

Chi è Antonella Clerici, ospite a Belve si racconta dalla lite con Barbara d’Urso al sugo – gate: “Ecco chi era l’artista a Sanremo” - Antonella Clerici ospite a Belve si racconta e si leva qualche sassolino nella scarpa: racconta di Barbara D'Urso e del sugo-gate ...unita