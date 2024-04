Antonella Clerici a Belve | “Ligabue disse no al mio Sanremo perché sapevo di sugo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 aprile 2024) Nella puntata didel 23 aprile,è la grande protagonista: "Se avessi fatto La prova del cuoco a Mediaset, ora avrei comprato mezza Roma". La rivelazione sul sugo-gate: "Il cantante era Ligabue". Il credo politico: "Di certo non sono di sinistra, ma per stare in Rai bisogna essere super partes".