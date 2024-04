Antimafia ascolterà Emiliano e procuratore Rossi

(Di martedì 23 aprile 2024) Il presidente della Regione Puglia, Michele, e ilcapo di Bari, Roberto, saranno ascoltati in commissione parlamentare, in merito alle recenti vicende e inchieste legate ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e in particolare a Bari: lo ha deciso l'ufficio di presidenza della commissione, a quanto si apprende da fonti, secondo cui le date non sarebbero ancora state fissate per aspetti di ordine tecnico.

Non ci sarà alcuna audizione di Federico Cafiero De Raho in commissione parlamentare Antimafia. Da giorni il deputato del Movimento 5 stelle viene attaccato dai parlamentari di centrodestra (ma anche dai renziani di Italia viva) a proposito dell’inchiesta sugli Accessi abusivi a banche dati . Il motivo? Era lui il procuratore nazionale Antimafia ai tempi in cui il sostituto Antonio Lau dati e il tenente Pasquale Striano hanno compiuto gli Accessi ... (ilfattoquotidiano)

