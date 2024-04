Anticipazioni Uomini e Donne 22 aprile | Ida è una furia - elimina Mario e lascia lo studio

Oggi, martedì 23 aprile 2024 , ci sarà una nuova registrazione della puntata del trono classico di Uomini e Donne negli studi Titanus Elios di Roma Tiburtina e grazie alle Anticipazioni scopriremo se Ida Platano farà la sua scelta dopo aver eliminato un corteggiatore, se vorrà far scendere altre persone o se invece deciderà di abbandonare il trono senza scegliere. Ma vediamo dove eravamo rimasti. Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano rimane ... (anticipazionitv)

Ida Platano ha scelto di elimina re una volta per tutte Mario Cusitore durante la registrazione della nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne , tenutasi oggi lunedì 22 aprile 2024 , e grazie alle anteprime fornite da Lorenzo Pugnaloni, è emerso anche il motivo di questa inaspettata decisione. La tronista è entrata molto arrabbiata a causa di una deludente conferma ricevuta sul corteggiatore e alla fine ha abbandonato del tutto lo studio ... (anticipazionitv)

Anticipazioni Uomini e Donne: dopo una scoperta sulla segnalazione contro Mario, Ida decide di Eliminare definitivamente Cusitore. Caos in studio! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne che ha portato con sé una grandissima novità. Infatti Ida ha preso una decisione clamorosa, Eliminando Mario dopo aver scoperto che la segnalazione su di lui era vera. C’è stato spazio poi anche per il Trono Over. Anticipazioni ... (uominiedonnenews)