Anna annuncia il tour nei club | i concerti

(Di martedì 23 aprile 2024) Una delle artiste più amate in Italia,il suo primonei, che prenderà il via a novembre 2024. Con un palmares di 14 dischi di Platino, 6 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e mezzo di stream totali,ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo talento unico e la sua presenza scenica magnetica. Ilvedràesibirsi nelle principali città italiane, partendo da Napoli venerdì 8 novembre 2024 presso la Casa della Musica, per poi fare tappa a Torino venerdì 15 novembre 2024 al Teatro Concordia, Milano martedì 19 novembre 2024 al Fabrique, Molfetta (BA) sabato 23 novembre 2024 all’Eremo, Bologna mercoledì 27 novembre 2024 all’Estragon e infine Roma sabato 30 novembre 2024 all’Atlantico. I biglietti sono in ...