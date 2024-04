(Di martedì 23 aprile 2024) Unper chi possiede cani potenzialmente. È quanto chiede il Codacons dopo quanto accaduto nel Salernitano, dove un bimbo di poco più di un anno è stato azzannato e ucciso da due pitbull. "Indipendentemente dall’educazione che si dà al proprio animale – spiega l’associazione dei consumatori – è universalmente riconosciuto come alcune razze, ad esempio pitbull o rottweiler, per le loro caratteristiche peculiari fisiche (potenza, robustezza, dentatura) possano provocare ferite letali in caso di morsicatura". Per questo, "e senza ovviamente demonizzare gli, chiediamo da tempo unobbligatorio per chi possiede cani particolarmente potenti e potenzialmente". Secondo il Codacons, "l’aver eliminato la lista delle 17 razze di cani a rischio introdotta dall’ex ...

L’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è ormai alle porte, essendo prevista per lunedì 8 aprile 2024 , e nonostante i naufraghi siano già arrivati in Honduras sani e salvi, non pos sono stare tranquilli per gli animali che li attendono. Infatti, oltreoceano vivono alcune specie molto dannose per il nostro organismo, tra cui la vespa boia. Dunque, i concorrenti del reality condotto da Vladimir Luxuria, oltre ai soliti disagi come la ... (anticipazionitv)

"Animali pericolosi, va introdotto il patentino" - Il Codacons chiede un patentino per i proprietari di cani potenzialmente pericolosi, come pitbull e rottweiler, dopo l'incidente mortale nel Salernitano. Oipa chiede regolamentazioni per evitare scelt ...quotidiano

Bimbo sbranato da pit bull, Oipa: “Serve patentino per certi cani” - Dopo il caso del bimbo di 15 mesi ucciso da due pitbull in provincia di Salerno, si riaccende in Italia il dibattito sulla possibilità di creare ‘patentini’ per alcune razze ritenute particolarmente a ...altovicentinonline

Animali domestici: cosa copre l'assicurazione e quali sono i costi - Uno strumento da conoscere, che può aiutare i proprietari ad affrontare spese inaspettate legate alla salute e al comportamento degli amici a quattro zampe e non solo ...ilgiornale