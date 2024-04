Anche Gida verso la Multiutility Quasi 50 milioni di investimenti

Basta guardalo un attimo in faccia Lollobrigida per capire che non è questa intelligenza sopraffina, lo scriviamo senza nessuna polemica e senza nessun preconcetto. Come direbbe il migliore Vittorio Feltri: è fattuale. Stiamo affermando che è stupido? Assolutamente, non ci permetteremmo mai, ma ai n (ilgiornaleditalia)

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Le opposizioni chiedono le dimissioni della Santanchè? Chiedono le dimissioni di chiunque dall'inizio della legislatura. Non conosco nei dettagli la questione riguardante la collega Santanché. Ci saranno delle valutazioni da fare in merito una volta che le carte saranno state depositate, come ha già detto la diretta interessata. La chiusura delle indagini permette di avere un riscontro di quello che ha fatto ... (iltempo)

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Le opposizioni chiedono le dimissioni della Santanchè? Chiedono le dimissioni di chiunque dall'inizio della legislatura. Non conosco nei dettagli la questione riguardante la collega Santanché. Ci saranno delle valutazioni da fare in merito una volta che le carte saranno state depositate, come ha già detto la diretta interessata. La chiusura delle indagini permette di avere un riscontro di quello che ha fatto ... (liberoquotidiano)

"La vicenda della collega Santanchè non la conosco nei dettagli, ci saranno valutazioni che saranno fatte anche vedendo i contenuti delle carte, aspettiamo. Peraltro mi sembra che abbia già chiarito che eventualmente arrivasse un rinvio a giudizio ne prenderebbe atto e conseguentemente agirebbe: quindi si tratta di aspettare quel tipo di passaggio". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida arrivando al congresso di FdI all'Eur ... (quotidiano)

Un decreto su credito, semplificazione e import, che sarà “un ulteriore segnale chiaro agli agricoltori”. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, spiegando che il testo è atteso a giorni, dopo il Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e prima dell’Agrifish del 26 marzo. “Stiamo lavorando a un decreto specifico in linea con il lavoro che stiamo facendo in Europa grazie alla presidente Giorgia Meloni, al lavoro ... (secoloditalia)