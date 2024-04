Anche di lui dicevano che era da buttare via | Pioli - clamoroso sfogo dopo lo scudetto dell' Inter

(Di martedì 23 aprile 2024) Che fine fa adesso Stefano? Soltanto due stagioni fa galoppava verso unoatteso dal Milan undici anni, soltanto l'anno scorso guadagnava la semifinale di Champions League,aver battuto nel doppio confronto quel Napoli, allora stellare, che decollava verso il terzo storico, dominando e dando spettacolo. Ora, come il lato oscuroa medaglia, tutto si è capovolto: eliminato nella fase a gironi di Champions League, fuori dalla Coppa Italia a Gennaio, sconfitto dalla Roma di De Rossi ai quarti di Europa League e secondo in campionato a -17 dall'campione d'Italia, che gli ha vinto in casa il sesto derby di fila, prendendosi la seconda stella. È finito un ciclo? A fine stagione è necessario il cambio in panchina per il Milan,...

Pierluigi , ammazzato a coltellate al centro storico del suo paese . Un dramma, quello che ha colpito il piccolo comune di Esino Lario, in provincia di Lecco. Un gesto di un’efferatezza estrema. L’uomo, di 53 anni, è stato aggredito in strada, a poche decine di metri dal comune della cittadina. Prima sembra sia stato accoltellato, dopodiché il corpo sarebbe anche stato colpito con un bastone. L’omicidio è avvenuto intorno alle 9.30 nei pressi di ... (caffeinamagazine)

A Radio Crc ha parlato Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo , capitano del Napoli . Il terzino sta trovando non poche difficoltà in questa stagione, considerando gli alti standard a cui aveva abituato i tifosi nelle scorse annate. Di Lorenzo , l’ex agente : «Non è un robot » «Di Lorenzo è un giocatore straordinario, e non lo dico perché l’ho scoperto, ma lo dicono i fatti. Però, non è un robot ; ha bisogno di tutti i requisiti per potersi ... (ilnapolista)

Fiorello: «Giorgia Meloni dal logopedista per riuscire a dire "antifascista". Ignazio La Russa Con lui è impossibile» - Antifascista, la parola della discordia. Per Fiorello, un appiglio per la satira. Anche se la destinataria delle sue battute si chiama ...msn

Achille Lauro: «Facevo il facchino al concerto del 1 maggio e ora sono sul palco. Ho comprato casa a Los Angeles, sogno in grande» - Tutto è cominciato a Roma. E dalla Capitale, dal concerto del 1° maggio Achille Lauro vuole ripartire. Per lui è la terza volta su quel palco, questa volta al Circo Massimo.ilmessaggero

Bilancio: ok in Consiglio, manovra da 312 milioni - Il bilancio di previsione 2024 approvato ieri in consiglio con i soli voti della maggioranza. Almeno di quella presente in aula. Tante infatti le assenze tra i banchi del centrosinistra. Tra le quali.ilmattino