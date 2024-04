Analisi tattica Milan-Inter 1-2 | Inzaghi mette la sua firma sulla Storia

Analisi tattica di Inter-Cagliari, terminata 2-2 dopo una doppia rimonta rossoblù. Alla squadra nerazzurra non basta il lavoro degli attaccanti, visto che i difensori “rovinano” tutto. Peccato. Di seguito la breve Analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A PREPARAZIONE – Nessuno dubbio per Simone Inzaghi, che schiera l’Inter migliore al netto delle pesanti assenze per squalifica (Benjamin Pavard e Lautaro ... (inter-news)

Analisi tattica di Udinese-Inter, terminata 1-2 in rimonta grazie ai gol di Calhangolu su rigore a inizio ripresa e Frattesi in pieno recupero. Beffa evitata, dopo aver stradominato dal 1? al 95?. Di seguito la breve Analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall'Inter di Inzaghi in Serie A PREPARAZIONE – Nessuna sorpresa nelle scelte di Simone Inzaghi, che punta su Carlos Augusto per completare la difesa. L'Inter controlla la partita ...

Analisi tattica di Inter-Empoli, terminata 0-2 con i gol di Dimarco e Sanchez. Una vittoria che serve a portare nuovamente a 14 i punti che separano il Milan, secondo, dalla vetta nerazzurra. Di seguito la breve Analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall'Inter di Inzaghi in Serie A PREPARAZIONE – Alla fine le scelte di Simone Inzaghi evitano ogni rischio e in porta va Emil Audero, già pre-allertato da giorni. L'Inter trova subito la ...

Analisi tattica di Inter-Napoli, terminata 1-1 con i gol di Darmian e dell'ex Juan Jesus. La striscia vincente del 2024 italiano si interrompe così. E il vantaggio dal Milan "diminuisce" a 14 punti. Di seguito la breve Analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall'Inter di Inzaghi in Serie A PREPARAZIONE – La sosta imminente convince Simone Inzaghi a spremere ulteriormente i titolarissimi, lasciando da parte qualsiasi parvenza di ...

Analisi tattica di Atletico Madrid-Inter, terminata 2-1 nei tempi regolamentari e persa alla lotteria dei rigori dopo i supplementari senza reti. La rimonta dei padroni di casa va a segno contro la peggior Inter stagionale, rimasta in vantaggio solo per pochi secondi. Di seguito la breve Analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall'Inter di Inzaghi in Champions League PREPARAZIONE – L'Inter scende in campo con la stessa formazione ...