Anaao-Assomed sul Def - ' devono esserci le risorse per i professionisti'

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Parte alla Camera l'esame sul Def 2024, il Documento di economia e finanza, un tassello fondamentale anche per programmare leper la sanità pubblica. "Servono leper i", afferma all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale, il sindacato dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale. "Poi iniziamo a defiscalizzare parte dello stipendio come fatto per i privati, rendiamo più appetibile la professione del dipendente gravata oggi dal 43% di aliquota fiscale - suggerisce - Investiamo finalmente nella riorganizzazione del territorio, creiamo presidi intermedi per ridurre gli accessi al pronto soccorso e poi rendiamo gli ospedali luoghi sicuri con fondi per le infrastrutture".