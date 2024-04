Amici23 - confronto tra Petit e Mida | “Non ti saresti mai eliminato per Gai - non ci credo”

(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo la puntata del serale di sabato 20 aprile, i ragazzi commentano l'eliminazione di Gaia e Lil Jolie.dichiara che se fosse andato al ballottaggio con la ballerina, si sarebbe auto-, manon gli crede e non esita a dirglielo.

