Amici daytime | dal confronto tra Mida e Petit - allo sconforto di Martina

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 aprile 2024)martedì 23 aprile. Daltradi. Ecco cos’è accaduto, martedì 23 aprile é andata in onda una nuova puntata del. I due giovani cantautorisi sono confrontati riguardo gli ultimi avvenimenti.afferma: “Non mi devi dire che se andavi al bttaggio con Gaia, uscivi tu. Ti sei bloccato, hai bloccato anche la relazione con Gaia per lavorare a questo”. “Mi è dispiaciuto, non voglio litigare, ho lavorato per un mese sono sempre quello che vuole andare fino in fondo voglio arrivare in semifinale, alla finale” confessa il cantautore. LEGGI ANCHE: ...