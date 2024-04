Amadeus - splendida notizia per lui | gode come un matt - cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 23 aprile 2024) Personaggi tv. – Nelle ultime settimane si è parlato molto diper via del suo trasloco da Rai al Canale Nove. Dopo l’addio a Viale Mazzini il conduttore sbarcherà infatti a Discovery, dove «collaborerà anche attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista»,ha specificato in una nota l’azienda. Nell’attesa di intraprendere nuove sfide professionalisi dedica alla famiglia, al tempo libero e alle sue passioni. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Affari tuoi”, perchéindossa sempre la stessa giacca Leggi anche:c’è davvero dietro l’addio alla Rai: c’entra anche ...