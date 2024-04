Altra follia | censurano la statua dell’alpino perché… è armato

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 23 aprile 2024) Il politicamente corretto ha messo nel mirino anche gli alpini. Ha del clamoroso la vicenda di Padova, dove ladedicata agli alpini commissionata dalla giunta dem guidata da Giordani per Piazza Titolo Livio è finita al centro delle polemiche nella stessa maggioranza rossa. Secondo alcuni consiglieri, infatti, il monumento sarebbe un’evocazione di guerra. Il motivo? C’è un fucile. E c’è persino chi vorrebbe inserire due fiori nella canna del fucile. Robe da pazzi. Polemiche cavalcate dai movimenti pacifisti della città, in prima fila contro l’opera: “Noi non vogliamo le armi, piccole o grandi che siano”, il j’accuse delle associazioni. Ma come si fa a difendersi senza armi? Purtroppo non è possibile. Ma soprattutto: gli alpini non rappresentano solo la guerra, ma una grande parte della nostra storia. Nonostante la bagarre, il monumento sarà presentato il prossimo ...