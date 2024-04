All’Ieo ricavi per 417 milioni nel 2023

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) L’Istituto europeo di oncologia ha chiuso il bilancioconper 417di euro e un utile netto di quattroche saranno reinvestiti in ricerca e sviluppo, assicurano d, come prevede il suo particolare statuto di privato no profit. L’anno scorso gli investimenti complessivi sono stati di 44e i costi per la ricerca di circa 52, mentre il budget del 2024 prevede investimenti crescenti sia nella gestione ordinaria sia nei progetti di sviluppo, ha fatto sapere l’assemblea dell’Ieo. Che oltre ad approvare il bilancio ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, confermando i vertici: Carlo Cimbri, numero uno delle assicurazioni Unipolsai, è confermato presidente dell’Ieo, Carlo Buora vice e presidente del Centro ...