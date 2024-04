All’esame per la patente con l’auricolare per ricevere suggerimenti | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Como, 23 aprile 2024 – Un egiziano di 31 anni, residente in provincia di Milano, è stato sorpreso a utilizzare auricolari bluetooth per sostenere l’esame teorico per il conseguimento dellaB. L'uomo è stato notato ieri mattina, lunedì 22 aprile, nella sede della Motorizzazione di Como di via Tentorio, dove era in corso la sessione d’esame. L’esaminatore presente durante nella sala, ha osservato come il trentunenne fosse particolarmente distratto e molto veloce nell’esecuzione dello scritto: abituato a notare tali condotte, si è subito insospettito e ha chiamato il 112. Gli agenti della Squadra Volante hanno avvicinato l’uomo che, su richiesta, ha subito consegnato tutta l’apparecchiatura che indossava, nascosta sotto gli abiti, rifiutandosi però di fornire informazioni su chi gli avesse consegnato il materiale e lo stesse aiutando a superare la prova. Lo ...