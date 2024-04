Allenatore Milan - Lopetegui si allontana? L’indiscrezione non lascia dubbi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto sul Milan e in particolare sulle scelte di Cardinale. Ecco le ultime

Calciomercato Milan, accordo totale per la partenza: lascerà i rossoneri in estate - In meno di una settimana, il Milan si è visto fuori dall’Europa League con la Roma che ha avuto la meglio e, soprattutto, è stato sconfitto per la sesta volta consecutiva dall’Inter. I tifosi chiedono ...spaziomilan

Lo spagnolo ha una ricca offerta dal West Ham ma dà priorità ai rossoneri: in pole col portoghese. Da Ibra un nome alternativo - Lo spagnolo ha una ricca offerta dal West Ham ma dà priorità ai rossoneri: in pole col portoghese. Da Ibra un nome alternativogazzetta

Si complica l’opzione Pioli per il Napoli. Emery rinnova con l’Aston Villa - Pioli lontano dal Milan (arriverà a Napoli). Intanto Unai Emery non è più un'opzione per i rossoneri. Si allontana anche Lopetegui ...ilnapolista