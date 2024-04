Allenatore Milan - idea stuzzicante per il Diavolo | spunta il nome di Slot

(Di martedì 23 aprile 2024) Come prossimodelsi starebbe facendo strada un'altra ipotesi, con la candidatura di Arnedel Feyenoord

Dalla Francia sono sicuri: Zlatan Ibrahimovic avrebbe scelto Mark van Bommel come prossimo Allenatore del Milan . ecco tutti i dettagli ...

La scelta di Ibrahimovic e il possibile ritorno di Thiago Silva sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan

Una sconfitta che lascerà il segno. Il Milan esce da San Siro con le ossa rotte, perdendo il 6° derby consecutivo e lasciando via libera...

Sky - Nuovo Allenatore Napoli, short list con tre nomi: De Laurentiis ha ora le idee più chiare - Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter, ha parlato del futuro della panchina di Napoli e Milan ai microfoni di Sky Sport: "Panchina Milan C ...msn

Liverpool, Arne Slot in pole per la panchina. Emery rinnova con l'Aston Villa - L'll'Allenatore del Feyenoord, che lo scorso weekend ha conquistato la coppa nazionale, è in cima alla lista delle preferenze della dirigenza Reds ...gazzetta

Bonan: “Milan, fine ciclo perché è finita la storia con Pioli. Ora Ibrahimovic deve…” - In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così del momento di casa Milan dopo il ko nel derby ...fcinter1908