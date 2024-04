Allegri | Tutti pensavano potessimo stare dietro all’Inter Ora finale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024)parlando del raggiungimento delladi Coppa Italia ha fatto riferimento anche alla prima parte di stagione della sua Juventus, quando era in lotta con l’Inter. CONTENTI ? Intercettato da Mediaset, Massimilianoracconta così la qualificazione della Juventus indi Coppa Italia: «Non è mai semplice andare a giocare unadi Coppa Italia, l’abbiamo giocata tre anni fa con l’Inter e lo scorso anno la semi. Ci siamo trovatil’Inter fino a fine gennaio, ma poi c’è stato un crollo. Ora dobbiamo puntellare il posto in Champions e siamo arrivati indi Coppa Italia. Questavale la qualificazione in Supercoppa, importante dal punto economico per la società e tecnico per noi. Abbiamo ...