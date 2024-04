Allegri punta alla finale di Coppa Italia | centrare gli obiettivi per la Juventus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) "In questo momento la cosa più importante ègli". Parola di Max, che stasera (alle 21, Canale 5), cercherà diladicontro la Lazio. I bianconeri partono con il vantaggio di 2-0 dell’andata. E Max si affidacoppia d’attacco già collaudata Chiesa-Vlahovic. Un binomio che in questa stagione non è riuscita a emozionare i tifosi. Il palio unae un titolo che vale potenzialmente circa 7 milioni, buoni per dar sollievo alle casse del club. Cambiaso e Kostic dovrebbero essere la scelta definitiva sulle fasce. Perin al posto di Szczesny, in difesa Danilo, con Gatti squalificato.