Allarme busta paga - smontate le promesse del Def | nel 2025 a rischio il taglio del cuneo fiscale

(Di martedì 23 aprile 2024) Cerca di far trasparire tranquillità il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Dopo una giornata di audizioni che hanno smontato pezzo per pezzo il suo Def e hanno evidenziato la catastrofica situazione dell’economia italiana, per il responsabile dei conti sembra che nulla sia successo. E anche la revisione del deficit del 2023 al 7,4%, arrivata dall’Istat, “non incide sulle previsioni” del Documento di economia e finanza, secondo Giorgetti. Tutto bene, insomma. Ma la realtà dice l’esatto opposto. A partire dalla revisione del deficit con il peso del Superbonus che, secondo l’Istat, si attesta al 7,4% nel 2023 e avvicina la procedura d’infrazione Ue. Con un deficit che è il “più alto in Europa”, spiega l’Eurostat. Un problema non di poco conto soprattutto in vista di una manovra che parte con l’handicap. E i soldi per confermare ildel ...