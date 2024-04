Alla scoperta dell’area archeologica di Sant’Agata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Unarilevante per la storia della città, che testimonia l’importanza che Bergamo aveva in epoca romana, maggiore di quanto si immaginasse sino alle scoperte più recenti. Dopo anni di lavoro per mettere in sicurezza la zona, ha aperto al pubblico l’areadi, in Città Alta, nuova testimonianza della Bergamo romana celata nel sottosuolo del centro storico. I resti sono venutiluce nel corso dei lavori di restauro dell’ex complesso monastico, sede della Cooperativa Città Alta: un insediamento urbano più esteso di quello medievale, prospero centro di raccordo tra le montagne e la pianura, con edifici per la collettività, templi, terme e case patrizie. Gli archeologi durante il loro lavoro si sono trovati fra le mani frammenti di intonaci affrescati, resti di pavimenti in marmo ...