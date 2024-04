Alla fine siamo arrivati al faccia a faccia | Antonio Scurati contro Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 aprile 2024) 1929, i Patti Lateranensi. 1930, leggi dillo sulla comunità ebraica. 1931, firme per insegnare all’università. 1934, arresti di antifascisti a Torino. Persecuzione dei fratelli Rosselli. Varie e non eventuali. Alcune migliaia di ebrei fuggono in Svizzera. Più di mille rastrellati a Roma e trascinati ad Auschwitz. Fosse Ardeatine, 355 assassinati. Imperversa la Banda Koch. Torture a centinaia in via Tasso a Roma. Casa dello Studente a Genova. Forte Bravetta. Maria Lesca si dà molto da fare per denunciare i resistenti. Le Sorelle della Carità ne fanno accoppare a decine. Aristea Pizzolato aggiunge. Torture della Banda Carità e di Villa Trieste. I fratelli Cervi, muore per le botte a Roma Leone Ginzburg. Matteotti. La Decima Mas. La Legione Ettore Muti di via Rovello a Milano, San Vittore. Ma mi, ma mi, ma mi. Un bagno di sangue! 5 massacrati a piazzale Loreto dopo ...