Alessia Pifferi attaccata dalla sorella Viviana dopo la morte della figlia | Sta recitando - non la riconosco

Un'assistente sociale dell'area minori di un comune lombardo ha spiegato le procedure del servizio assistenziale: "Non sempre si ha modo di dedicare la giusta attenzione a una situazione".Continua a leggere

Alessia Pifferi era uscita di casa con una valigia il 14 luglio del 2022 abbandonando da sola la figlia di 18 mesi su un lettino per sei giorni: proprio su quella valigia trovata in casa la Procura si è concentrata per chiedere anche l'aggravante ...