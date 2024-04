Alec Baldwin infastidito da un' attivista pro-Palestina | l' attore reagisce lanciandole il telefono

(Di martedì 23 aprile 2024) L'ha reagito con fastidio alle richieste della persona che gli si è avvicinata in una caffetteria. Un video pubblicato online nella serata di lunedì mostrache getta undalla mano di una donna mentre lei ripetutamente gli chiedeva di pronunciare la frase 'Liberate la', e lo provocava riguardo al caso di omicidio colposo nel quale è coinvolto. Le immagini sono state pubblicate sull'account X di Crackhead Barney & Friends con la didascalia:"Il diavolo biancomi ha attaccato mentre cercavo di prendere un caffè". Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 16.45 di lunedì in una caffetteria nel Greenwich Village, New York. Le immagini sembrano mostrareavvicinato con veemenza da una …

Esplode la rabbia del famoso attore americano, accusato di aver ucciso una donna sul set del film western ‘Rust’ Alec Baldwin è un noto attore e doppiatore statunitense. Famoso per film come ‘Mission: Impossible’, ‘A Star Is Born’ e per doppiaggi ...

