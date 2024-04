Al via a Palazzo Silone il Dibattito Pubblico sul progetto di potenziamento della linea Pescara - Chieti

Firenze , 22 aprile 2024 - Dopo il successo del debutto a New York, il 23 aprile l’ anteprima a Firenze alle 18 a Palazzo Vecchio del film, intitolato "Giovanni Da Verrazzano : Dal Rinascimento a New York City", è diretto da Giuseppe Pedersoli e ...

Prima Vannacci, poi (forse) il 25 aprile. La liberazione di Salvini tra i malumori dei suoi - Perché non solo c’è lo scetticismo verso un candidato non iscritto, catapultato dall’alto di via Bellerio. Ma anche il nervosismo sulla tempistica: candidare una personalità come Vannacci - autore di ...huffingtonpost

Oss Policlinico ancora in protesta a Cagliari: "Forse Sant'Efisio ci aiuterà" - CAGLIARI. "Non vogliamo campare di assistenzialismo, vogliamo indietro il nostro faticoso e umile lavoro. Magari sant'Efisio ci aiuterà". Così, con un comunicato ufficiale, i 39 precari che da sessant ...youtg

Comicon 2024 al via con la presentazione del programmna - Comicon 2024, finalmente si aprono i giochi. La conferenza stampa ha visto la presentazione del programma con straoirdinarie novità!eroicafenice