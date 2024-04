Agnelli prova a rovinare la festa dell' Inter | sfottò clamoroso sui social

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) L'ha appena vinto lo scudetto, la sera di lunedì 22 aprile, battendo il Milan in un infuocato derby, e mentre la Juventus si univa ai club che si complimentavano con l'per la vittoria del campionato, non passava inosservato un tweet'ex presidente bianconero Andrea. Cosa ha scritto su X? "XVI.V.MCMLXXXII. Fino alla fine...". Si trattaa data in numeri romani del 16 maggio 1982, giorno in cui la Juve conquistò il suo ventesimo scudetto, cucendosi quella seconda stella raggiunta ieri anche dall'. Insomma, unoin piena regola perlaagli avversari. Tweet che non ha turbato giocatori e dirigentiche hanno festeggiato lo scudetto ...