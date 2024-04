Agenti del Beccaria al gip | ' Abbandonati a noi stessi'

(Di martedì 23 aprile 2024) Si sono sentiti "a loro", "senza controlli gerarchici e anche aiuto da parte della struttura, incapaci di gestire le situazioni" e per questo capitava, in sostanza, che reagissero con violenza nei confronti dei detenuti minorenni. E' quanto hanno sostenuto, negli interrogatori di oggi davanti al gip, cinque dei seidella Polizia penitenziaria, tutti giovani tra i 25 e i 35 anni e in gran parte di prima nomina, arrestati ieri assieme a sette loro colleghi nell'inchiesta milanese su maltrattamenti e torture nel carcere minoriledi Milano. Uno si è avvalso della facoltà di non rispondere.

