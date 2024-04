Agenda SUD | Dalle risorse finanziarie ai casi pratici Il Webinar

In occasione del 40° anniversario della Lega Lombarda, il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è salito sul palco presentando una serie di iniziative che hanno come focus il Nord Italia, il periodo estivo e le festività ...

"Lo scorso 15 aprile sono scaduti i contratti del personale ATA e del personale PNRR Agenda Sud assunto dalle scuole. Il decreto PNRR non è riuscito a stanziare le risorse occorrenti per il rinnovo e domenica 14, quindi a poche ore dalla scadenza ...

Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento” - Istruzione, cultura, conoscenza: per portarle avanti lo Stato ricorre ogni anno a più di 300mila precari, fino ad arrivare a 500mila. “Dai contratti a tempo determinato, agli assegnisti e ai collabora ...ilfattoquotidiano

Zes unica Sud, agevolazioni al 2025 - I crediti d’imposta per le imprese che investiranno nel Mezzogiorno saranno rifinanziati anche l’anno prossimo. In arrivo il decreto attuativo del dl Sud. Ministro Fitto al lavoro col Mef sul testo ...italiaoggi

Flc Cgil, servono 4 miliardi in più per l'istruzione - Servono 4 miliardi aggiuntivi per far funzionare il mondo dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia all'università (già oggi si spendono 4 miliardi l'anno), e portare la scuola dell'obbligo a 18 ann ...ansa