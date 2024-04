Agenda - il caso arriva in Parlamento | Copasir faccia luce su sistema opaco

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – La Lega ha chiesto in Aula alla Camera un intervento delper farsul', l'associazione fondata nel 2022 dall'ambientalista americana ed ex guru elettorale di Barack Obama, Jessica Shearer, e da altre tre esponenti del Pd, e finanziata – come riportato nei giorni scorsi da un'inchiesta dell'Adnkronos – con

C'è anche Ouidad Bakkali , altra deputata Pd, vice segretaria del partito in Emilia-Romagna, tra gli esponenti dem che hanno beneficiato dei contributi economici di ' Agenda ', la no profit al femminile fondata nel 2022 dall'ambientalista americana ed ...

Candiani: "Soldi stranieri per condizionare la politica italiana, governo si interessi alla questione" La Lega ha chiesto in Aula alla Camera un intervento del Copasir per far luce sul caso 'Agenda', l'associazione fondata nel 2022 ...

Lega porta caso 'Agenda' in Aula: "Copasir faccia luce su sistema opaco" - La Lega ha chiesto in Aula alla Camera un intervento del Copasir per far luce sul caso 'Agenda', l'associazione fondata nel 2022 dall'ambientalista americana ed ex guru elettorale di Barack Obama, ...adnkronos

caso 'Agenda', Candiani alla Camera: "Governo si interessi" - Video - "Ritengo che il Parlamento debba essere informato e soprattutto si debba interessare a un fatto riportato nei giorni scorsi dalle cronache di alcuni giornali per un'inchiesta giornalistica che ha rela ...adnkronos

Fiorello e l'Agenda Meloni: andrà dal logopedista per imparare a dire antifascista - «Tempo un po' grigio, ma l’umore è sempre alto!». A un giorno dalla 100/a puntata di Viva Rai2!, le ripercussioni del caso Scurati in Rai continuano ad ...gazzettadelsud