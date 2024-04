Affitto a canone concordato Vantaggi anche per i proprietari

Milano, 19 marzo 2024 – Affittare un bilocale a Milano? Quasi impossibile per un single, ma anche in coppia non è facile. Il mercato delle grandi città non offre soluzioni sostenibili per chi ha un solo reddito (anche due non bastano): il Canone supera di molto la quota che può essere destinata al suo pagamento. A segnalarlo è un’analisi di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, che ha confrontato la cifra ... (ilgiorno)

Prendere in affitto un appartamento comporta degli obblighi, ma anche una serie di diritti in capo all’affittuario. Una delle domande più ricorrenti è quando il locatario possa sospendere il pagamento del canone e in particolare: può farlo nel caso in cui nell’abitazione ci sia Muffa? Muffa nell’appartamento preso in fitto, si può sospendere il pagamento del canone? – ilcorrieredellacitta.comLa risposta sembra essere semplice, ma presenta ... (ilcorrieredellacitta)

Vuoi un Rimborso sul canone in affitto? Ecco come fare per ottenere la detrazione anche senza fare il cambio di residenza. Sapevi che il Rimborso del canone di affitto lo puoi richiedere anche se non hai cambiato la residenza? Ecco come fare per ottenere la detrazione: tutto quello che c’è da sapere. Rimborso sul canone di affitto-Cityrumors.itPer beneficiare delle detrazioni sulle spese d’affitto senza cambiare residenza bisogna fare ... (cityrumors)

Bergamo. Elena Carnevali lancia il Fondo Abitare Giovani: 500 contratti d’affitto a canone concordato per gli Under 35 e un investimento di 5 milioni di euro, uno per ogni anno di mandato. Un fondo stabile, non più una misura una tantum o spot, ma un gettito predestinato, attinto dalle casse comunali, dal Bilancio, volto ad aiutare i giovani e a garantire vivacità ad un mercato della locazione che, anche grazie a questo tipo di intervento, ... (bergamonews)