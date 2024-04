AEW | Paige VanZant non sarebbe più sotto contratto con la compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 aprile 2024), nota per i suoi trascorsi in UFC e BKFC, era diventata una presenza fissa in AEW nella prima metà del 2022. La sua firma risale al marzo di due anni fa, mentre il suo debutto sul ring avvenne a Double or Nothing 2022., alleata con i Men of the Year (Scorpio Sky e Ethan Page) riuscì anche ad ottenere una vittoria sul trio composto da Sammy Guevara, Frankie Kazarian e Tay Melo. Avventura terminata Durante la puntata odierna del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha reso noto che non solonon sia piùcon la AEW, ma che avrebbe rinunciato a perseguire la carriera da wrestler. Nel dicembre 2022 era stato reso noto che l’atleta stava guarendo da un infortunio al piede e, in seguito, Tony Khan aveva ...