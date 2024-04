(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 - Il Marconi supera i livelli pre-Covid con un impatto economico sul territorio che vale 1 miliardo di euro e 20mila occupati nell'indotto dello scalo. Stamattina l'assemblea dei soci haildell'con la distribuzione di un dividendo ordinario lordo di 0,264 euro per ciascuna azione ordinaria. L'andamento economico-finanziario è stato positivo con ricavi consolidati a 145,1 milioni e in crescita del 7,8 per cento rispetto al 2022. L'Ebitda è di 44,1 milioni di euro con un utile consolidato di 16,7 milioni (+67,5 per cento sul 2022, considerando l'utile al netto del contributo straordinario di 21,2 legato alla pandemia). Soddisfatti l'ad Nazareno Ventola e il presidente Enrico Postacchini per i risultati, superiori a quelli del periodo Covid, e ...

Aeroporto Bologna, approvato il bilancio 2023. Disagi per i lavori C’è il caffè gratis per i passeggeri - Il Marconi supera i livelli pre-Covid con un impatto economico sul territorio che vale un miliardo di euro e 20mila occupati nell'indotto dello scalo. L’ad Ventola: “L’iniziativa del caffè è stata mes ...ilrestodelcarlino

Aeroporto del Mediterraneo, Tardino: “Soddisfazione per valutazione del MIT” - “Esprimo soddisfazione per la notizia che il MIT con a guida il ministro Matteo Salvini sta valutando il progetto di fattibilità dell'Aeroporto del Mediterraneo, per dare finalmente ad Agrigento a all ...licatanet

Fonti Lega, Mit lavora per Aeroporto Mediterraneo in Sicilia Scalo per Agrigento - “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile stanno valutando il progetto di fattibilità dell’Aeroporto del Mediterraneo, così come presentato da Giovan ...ilfattonisseno