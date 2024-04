Abbazia di San Salvatore - la lapide funeraria di Pietro Braherio

L’ Ultimo saluto a Roberto Cavalli sarà in uno dei luoghi più suggestivi di Firenze, da cui si gode un panorama mozzafiato sulla città. I funerali dello stilista e imprenditore si terranno lunedì 15 aprile alle ore 11 all’Abbazia di San Miniato al ...

Arezzo, 17 aprile 2024 – Una mascotte per accogliere i bambini alla scoperta dell'Abbazia di San Salvatore a Soffena e dei suoi tesori nata dalla creatività dei bambini stessi: questa è l'idea alla base del concorso che la Direzione regionale Musei ...

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 E’ stato approvato in questi giorni il Piano Triennale dei Lavori Pubblici del Ministero della Cultura, che copre il periodo 2024-2026, prevede un’allocazione di fondi significativi per il restauro e la conservazione ...

Emilia-Romagna Erf: un ricco programma di 55 appuntamenti - Gallery - All’insegna di ‘classico è contemporaneo’ si apre il 24° Emilia Romagna Festival - ERF, il lungo itinerario musicale che comincia quest’anno il 3 ...corriereromagna

“Scopri Aulla”, al via il calendario di visite guidate - Tornano le visite guidate alla scoperta del territorio di Aulla, un calendario promosso dal Comune di Aulla, in collaborazione con Sigeric, Servizi per il turismo e molte associazioni. Undici appuntam ...cittadellaspezia

Per Emilia Romagna Festival classico è contemporaneo: inaugurazione a San Mercuriale con Claudio Monteverdi - Tantissimi gli artisti coinvolti, anche quest’anno, il ritorno delle grandi orchestre internazionali, con spazio anche al bel canto con stelle dell’opera della scena internazionale e alla voce recitan ...forlitoday