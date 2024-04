A Torino la solita guerriglia urbana Sette agenti feriti negli scontri

Il Torino di Juric batte per 1-0 il Monza con la rete su calcio di rigore siglata da Sanabria. Granata a quota 44 punti in classifica all'ottavo posto , biancorossi a quota 42 punti (ilgiornale)

Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) ha conquistato per distacco la 105ª edizione della Milano-Torino , classica di 177 chilometri con partenza da Rho e arrivo a Salassa e ’prova generale’ verso la Milano-Sanremo di Sabato. Il 30enne corridore toscano, trionfa tore nel 2019 al Giro delle Fiandre, è giunto al traguardo dopo un’azione in solitaria di 30 km. Alle sue spalle si sono piazzati, distaccati di 7” e 9”, gli svizzeri Jan Christen e Marc ... (sport.quotidiano)

Torna a trionfare L’Italia alla Milano-Torino. Il successo al Bel Paese nella storica classica, giunta alla sua 105ma edizione, mancava addirittura dal 2015 quando si impose Diego Rosa. Oggi ad agguantarlo è un super Alberto Bettiol che mette in mostra una grandissima condizione andando via in solitaria e sbaragliando la concorrenza. Tre uomini sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Marco Murgano (Corratec Vini Fantini), lo spagnolo ... (oasport)