A Garko e Saladini il premio letterario Città di Cattolica

(Di martedì 23 aprile 2024)(Rimini), 23 aprile 2024 – Uno spettacolo, più che il momento conclusivo del concorsodi” organizzato dalla casa editrice Pegasus, sul palco del Teatro della Regina. A ritirare il“Libro dell’anno” sono stati Gabriele Gino, autori de “Il giardino del tiglio” (Baldini-Castoldi, 2023). Un testo nato da una collaborazione fra l’attore e il giallista nata per caso e cresciuta nel tempo. “In effetti, all’inizio avevo in mente una sceneggiatura” rivela“poi, confrontandomi con Gino, ci siamo resi conto che c’erano potenzialità per renderlo un prodotto più strutturato, che potesse anche trasformarsi in un film”. L’attore, reduce dal successo della fiction Mediaset “Se potessi dirti addio” in ...