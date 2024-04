A che punto siamo con il Def

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 aprile 2024) Un’economia resiliente e un superbonus che peserà sul debito fino al 2026. Istat ha infatti rivisto al rialzo la revisione del deficit per il 2023 che passa dal 7,2 al 7,4%, che però "non incide sulle previsioni contenute nel Def, in quanto già scontate nel profilo del livello del debito in percentuale sul Pil", precisa il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in audizione. La previsione tendenziale di crescita del Pil in termini reali per il 2024 si attesta all'1%, con una marginale di revisione al ribasso rispetto allo scenario programmatico della Nadef, che la fissava all'1,2%. Il motivo? “Una scelta prudenziale, che tiene conto dell'accresciuta incertezza del contesto internazionale". Il Def arriva infatti in un contesto internazionale dove l’incertezza e la volatilità non accennano a diminuire. In questa situazione, “ogni esercizio di previsione, per quanto ...