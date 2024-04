5 consigli per affrontare un colloquio di lavoro in inglese

L?ultimo Consiglio ordinario del Decaro bis si terrà oggi in seconda convocazione (dopo la prima andata deserta ieri come preannunciato). E all?ordine del giorno c?è... (quotidianodipuglia)

Dai volti storici che hanno fatto la fortuna della Rai e del giornalismo, fino consiglieri che hanno già fatto o fanno parte dell’attuale Cda ed ex parlamentari. C’è un po’ di tutto nelle 121 candidature, di cui 70 alla Camera e 51 al Senato, per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di viale Mazzini che sono state pubblicate sui siti dei due rami del Parlamento come previsto dall’articolo 63, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre ... (lanotiziagiornale)