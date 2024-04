25 aprile | per la Liberazione - ecco cinque giorni di cinema scontato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Firenze, 232024 – Una rassegna sulla Resistenza a prezzo. In occasione delladel 25, via adia 5 euro (anziché 9 euro) alAstra di Firenze, la cui programmazione è a cura della Fondazione Stensen. “Liberate lo spettatore che è in voi”, lo slogan dell’iniziativa, che andrà avanti fino al 29. Tra i film in programma, il 26alle 19, “Flora”, alla presenza della regista Martina De Polo. E’ la storia di Flora Monti, originaria di Monterenzio (in provincia di Bologna), la più giovane staffetta partigiana della Resistenza Italiana, che ora ha 90 anni e vive a Bologna. Tra le altre proiezioni a 5 euro ci saranno “Tatami”, dove per la prima volta ...