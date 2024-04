25 aprile - il meteorologo in esclusiva | Ecco cosa dobbiamo aspettarci

(Di martedì 23 aprile 2024) Mattia Gussoni,de IlMeteo.it, inai nostri microfoni sul 25e sul prossimo weekend: “Attenzione alla pioggia e al freddo”. Dopo giorni di caldo anomalo, l’Italia sta facendo i conti con una ondata di freddo invernale e molte piogge. Una situazione particolare che ha accompagnato il nostro Paese fino all’ormai imminente ponte del 25. Di quello che ci aspetterà da giovedì in poi ne abbiamo parlato con Mattia Gussoni,de IlMeteo.it. Ilinai nostri microfoni sul 25– Notizie.com – © AnsaMattia Gussoni, siamo passati dal caldo anomalo al freddo invernale. “Assolutamente sì. In alcune città c’è stato un calo anche di 25 gradi“....

