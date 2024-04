1960 - le tre casette di legno in cima ai prati della Burraia

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 23 aprile 2024) Era una giornata nebbiosa con piccole gocce gelate che non facevano vedere niente. Si era venuti con la 600 del Babbo di Piero Borri, Piero aveva già la patente, ottimo sciatore la cui famiglia aveva riadattato una capanna dia casa, una stufa economica come riscaldamento e cucina, taniche di acqua pronte per l’uso per essere scongelata, una tavola 4 sedie e un letto a castello, il tutto in 8 metri quadri l’altra auto era sempre una 600 fiat, quella di Paolo Pichi,. Eravamo: mio fratelo Pietro, Giulio Rupi Piero Borri, Gianni Bigazzi, Paolo, Io, Dedo Cartocci e Enrico Romanelli. Io ero il piu piccolo 13 anni, poi poco più grande il Dedo, gli altri del 1943 e 42 i due autisti neo patentati. Dopo una mattinata di sci ci si dette appuntamento per il pranzo, Gianni prese la responsabilità di andare a prendere una gavetta di sugo all’albergo, e il pane oltre che una ...