Zhang | Giorno storico per tutta la grande famiglia Inter Lautaro piange

L’ Inter continua a seguire da molto vicino Buongiorno del Torino: il difensore è il primo nome per rinforzare la rosa di Inzaghi L’ Inter continua a seguire da molto vicino Buongiorno del Torino: il difensore è il primo nome per rinforzare la rosa di Inzaghi . Zhang vorrebbe fare un regalo importante al tecnico dopo la conquista […] (calcionews24)

"Orgogliosi di avere lasciato il nostro segno sui 116 anni di storia del club" MILANO - "Wow, 20. Che numero! 20 Scudetti. 116 anni e ora finalmente siamo qui. Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per tutta la Grande famiglia nerazzurra" . È il messaggio che arriva da Steven Zhang , che dalla (ilgiornaleditalia)

Scudetto,Inzaghi: Sensazione bellissima - "Ci tenevamo a vincerlo stasera, è una sensazione bellissima. Lo dedico alla mia famiglia, alla squadra e ai tifosi" Simone Inzaghi ha ricevuto sul campo, in videochiamata, le congratulazioni del pres ...rainews