Uomini e Donne - un discusso ex cavaliere si è candidato in politica

(Di lunedì 22 aprile 2024) Elio Servo, ex protagonista del Trono Over di, si èinpresentandosi alle elezioni per consigliere comunale del comune di Bacoli (Napoli). Il 65enne partenopeo ha abbandonato il dating show di Canale 5 lo scorso ottobre, dopo essersi distinto soprattutto per gli innumerevoli battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari. L’exdestò l’interesse della dama Gemma Galgani, con la quale però non instaurò alcun tipo di legame. Dopo aver trascorso insieme una serata, ammise che la differenza di dieci anni d’età sarebbe stata un ostacolo. Successivamente Elio iniziò ad uscire con Paola Ruocco ma il primo incontro non fu propriamente idilliaco. L’uomo, intollerante al lattosio, non gradii che la dama avesse mangiato del burro, cosa che gli impedii di baciarla. Elio ha ...