Unioni civili - Corte Costituzionale | Con il cambio di sesso diritti coppia mantenuti in attesa del matrimonio

Nel libro-intervista autobiografico di prossima uscita, Bergoglio racconta che continua a pregare per Emanuela Orlandi e smentisce come fantasie di stampo Usa l’ipotesi di una revisione delle regole del Conclave. Quel dvd di Habemus Papa m sulla scrivania (repubblica)

Papa Francesco, nel libro-intervista "El Sucesor" con Javier Martinez-Brocal, pubblicato dalle edizioni Planeta e in uscita il 3 aprile, ha rivelato che alla sua morte desidera essere esposto nella bara anziché su un catafalco, "con dignità ma come ogni cristiano". Il Pontefice vuole così semplificare il rito funebre, eliminando la veglia e la cerimonia di chiusura del feretro. Francesco ha già avviato una revisione delle esequie Papa li, ... (tg24.sky)

Il Comune di San Giuliano Terme estende la rete di location per Matrimoni ed unioni civili dopo che il 2023 ha segnato un anno da record per chi decide di sposarsi nel territorio termale. Ad aggiungersi alle suggestive sedi opzionabili è l’ottocentesca villa ‘Il Castelletto ’ di Molina di Quosa, una delle strutture storiche caratterizzanti il lungomonte sangiulianese sulla statale dell’Abetone e del Brennero. Dunque, la nuova arrivata ... (lanazione)

Corte costituzionale: «Se nella coppia gay uno dei due cambia sesso, ecco i diritti prima del matrimonio» - La Corte ha stabilito che la oppia può godere di «diritti ponte» in attesa del matrimonio, ovvero le tutele dell’unione civile ...27esimaora.corriere

Roma è la Capitale dei matrimoni civili, ma le sale del Campidoglio costano troppo: più di 1600 euro - Crescono le coppie che scelgono di celebrare le nozze civili nella Capitale, ma calano quelli celebrati nelle sale del Campidoglio e a Caracalla per i ...fanpage