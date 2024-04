“Una storia nera” al cinema dal 16 maggio con Laetitia Casta

(Di lunedì 22 aprile 2024) ROMA – Vito e Carla sono separati da qualche anno. Si sono amati molto, prima che gelosia e violenza distruggessero il loro amore. Unico legame che hanno ancora sono i tre figli Nicola, Rosa e la piccola Mara, che per il suo compleanno chiede di poter avere il padre accanto a sé. Nonostante la paura, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Climax film Gaspar Noé: nuova uscita Checco Zalone: le riprese del suo ultimo film a Trieste Prequel di Harry Potter in arrivo: dedicato a Voldemort “Il delitto Mattarella” da oggi alGene Roddenberry, un film biografico sul creatore del mondo Star Trek Dove vedere Lovely Boy streaming gratis Sky, Netflix o Amazon Prime Video?

La maglia del Napoli 1982-83 Questa settimana condivido l’ultimo arrivo in collezione, una strepitosa maglia del Napoli della stagione 1982-83 , una delle maglie più difficili da ritrovare per quanto ...

Moda pic-nic: storia dei quadretti vichy, da lady D a Beatrice Borromeo - Piccoli e regolari oppure maxi: sono i quadratini che compongono la gioiosa fantasia vichy, che vanta una storia lunga in armadi celebri. Simbolo della moda ...ilsecoloxix

Private equity, una storia da 141 miliardi. Ma per l’Italia la strada da fare in Europa è ancora lunghissima - È la quantità degli investimenti fatti negli ultimi 35 anni in Italia dai fondi, che intanto hanno raccolto 71 miliardi. Su entrambi i fronti la crescita è stata notevole, ma il peso dell’Italia in Eu ...milanofinanza

Interviste d Moda Gioielli Tendenze Beauty Chi siamo - I dati danno in aumento le truffe romantiche. Come è accaduto alla nostra lettrice, che con il suo racconto inaugura un nuova rubrica: ogni ...ilsecoloxix