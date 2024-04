Ue - Mattarella | È nata per difendere libert - democrazia e Stato di diritto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 22 aprile 2024) ROMA – L’Unione europea ècome una comunità di valori, peri principi dià,di. Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergioalla cerimonia per il ventesimo anniversario dell’adesione della Slovenia all’Unione europea. “E’ una giorimportante quella di oggi e sottolinea l’importanza dell’evento per l’intera Unione europea. In quel primo maggio 2004 entrarono nell’Ue altri 9 paesi, il più grande allargamento realizzato, 75milioni di nuovi cittadini europei – racconta il capo dello-, l’Unione passava a 25 stati impegnati nell’attuazione dei comuni principi dià,, rispetto dei diritti umani, ...