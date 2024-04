Tennis - l’Italia rischia di avere solo tre tenniste in singolare a Parigi 2024 | serve una risalita nel ranking

Dopo l’assegnazione e la successiva accettazione di tutte le quote riservate alle prove a squadre del Tennistavolo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, e la disputa del torneo di qualificazione del doppio misto su base mondiale, si attende la distribuzione degli ultimi pass attraverso il ranking di doppio misto, che verrà chiuso il 7 maggio. Al termine di questa operazione, andranno in scena i tornei di qualificazione di singolare su base ... (oasport)

La stagione su terra rossa si appresta a raggiungere il suo culmine anche quest’anno e lo farà con il circuito re di questo tipo di campo, ovvero il Roland Garros, in programma dal 20 maggio al 9 giugno. Un appuntamento imperdibile per tutti i protagonisti, che sperano chiaramente lasciare il segno all’interno del torneo. Intanto ieri sono state comunicate le entry list del tabellone principale del Roland Garros e, di conseguenza, anche tutti ... (metropolitanmagazine)

Pum, pof, pam, “out”. Con le teste degli spettatori che si muovono all’unisono da una parte all’altra, in religioso silenzio. Nell’immaginario collettivo, almeno fino a poco tempo fa, questo era lo scenario tipo di una partita di tennis. Pubblico composto e quieto, atmosfera ovattata. La realtà è ormai ben diversa: al netto dei chiassosi e disordinati spettatori che da sempre popolano gli Us Open di New York, il calore del tifo è sbarcato nel ... (ilfattoquotidiano)

“Con Roberto Gualtieri sindaco Roma ha avuto un’unica certezza: le periferie, per questa Amministrazione, non esistono e non sono contemplate nell’agenda politica del Campidoglio. La scelta di far disputare le partite di prequalificazione degli Internazionali d’Italia – il più importante torneo tennistico italiano – in Piazza del Popolo testimonia, ancora una volta, la scarsissima considerazione dell’assessore Onorato e dell’intera Giunta ... (italiasera)

Tutto pronto per il ritorno di Rafa Nadal in campo. Il tennista spagnolo ha beccato al primo turno dell’Atp 500 di Barcellona Flavio Cobolli. Il tennista italiano, 21 anni, sta pian piano facendo conoscere il suo nome nel circuito Atp. Chi è Flavio Cobolli, il tennista che sfiderà Nadal “Marca” lo racconta così: Il supervisore del torneo, Carlos Sanches, chiama il suo nome (ndr di Nadal) e lo accoppia con Flavio Cobolli. Chi è Flavio Cobolli? ... (ilnapolista)