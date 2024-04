Talleyrand - Pollyann - Barbra Streisand e la censura del compitino di Scurati

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Non ricordo qual è stata la prima o la centesima volta che l’ho pensato, in questo lungo weekend in cui i retweet venivano spacciati come lotta partigiana sulle montagne, in cui il senso del ridicolo era più stramorto del solito, in cui è stato chiaro che la curva d’apprendimento è vieppiù piatta. Non ricordo quand’è che ho pensato per la prima o centesima volta: io a vedere la sinistra schiantarsi sempre negli stessi modi non ce la faccio. I fatti, se beati voi vivete nella capanna di Unabomber e domenica mattina non avete cliccato sulla app di Repubblica trovandoci in apertura quindici tra pezzi, video, ritratti, editoriali, retroscena, su, di, per, tra. (Il Corriere più moderato solo perchénon è più editorialista suo. Non che nessuno si fosse in questi mesi ...