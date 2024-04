Svezia - ambasciatore Pala visita il polo scientifico di Lund

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’d’Italia a Stoccolma Michelee l’AddettoAugusto Marcelli hannoto insieme ad una delegazione dell’Area Science Park di Trieste, guidata dalla Presidente Caterina Petrillo, tre laboratori scientifici di altissimo livello nella regione svedese dello Skåne: MaxIV, il laboratorio nazionale svedese per la ricerca con la radiazione di sincrotrone ospitato dall’Università di, l’European Spallation Source (ESS), un’infrastruttura europea strategica di cui l’Italia è tra i Paesi fondatori e secondo progetto europeo per grandezza nel campo degli acceleratori e Nano, uno dei laboratori svedesi più importanti per lo sviluppo delle nano-tecnologie per l’accademia e l’industria. In tutti e tre questi centri di eccellenza si sono avute, oltre alla ...