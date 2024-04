Sogno Inter | doppia stella per i nerazzurri che vincono il loro ventesimo scudetto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tutto perfetto. L’corona ildi vincere il suo 20esimo, quello della seconda, giocando a San Siro ma da “ospite” il derby contro il Milan. Dopo un primo tempo in cui ihanno dominato, grazie alle reti di Acerbi e poi a quella di Thuram arrivata a pochi minuti dalla ripresa, brividi intorno all’80esimo minuto, quando il Milan ha fatto il primo goal della serata, con Tomori. Al fischio finale esplode la festa dei tifosi, i giocatori in campo si abbracciano, corrono sotto la Curva dell’, si lasciano andare sdraiati a terra come Lautaro Martinez in mezzo al campo. La panchina tutta corre in campo e iniziano i salti di gioia, i cori, le lacrime come quelle di Calhanoglu. Bastoni imbraccia lo...